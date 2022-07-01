KA.DER’de genel kurul: Tünelin ucu aydınlığa açılıyor
Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) 15. Olağan Genel Kurulu, 26 Haziran’da Tuzla’da yapıldı. Toplantıda, yeni yönetim listesi onaylandı.
Organların yeni üyelerinin belirlendiği genel kurul, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile derneğin tüm şube ve temsilciliklerinden üyelerin katılımıyla düzenlendi.
Genel kurulda konuşan KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, “Haklarımız konusunda, gidecek daha çok yolumuz olsa da şimdiye kadar hayata geçirdiklerimiz bize umut veriyor. Ülkenin seçmen sayının yüzde 50.7’si biz kadınlarız. Değiştirebiliriz. Peki hayalimiz neydi? Yüzyıllardır eşit olmadığımız hayatımızı eşitlemek. Devam etmek adına hep yeniden kazanmak zorunda kaldığımız haklarımız için mücadele ediyoruz” dedi.
"NE İSTEDİĞİMİZİ BİLİYORUZ"
Kadına yönellik şiddetin gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Karaoğlu, “Daha eşit, adil, yaşanabilir bir dünya için seçme ve seçilme adına mücadele eden kadınların zaman tüneli çok uzun. Ama bu tünelin ucu karanlıktan ışığa doğru açılıyor. Nerede olduğumuzu ve ne yapmak istediğimizi biliyoruz. Eşitsizlik gelecek nesillerin kaderi olmamalı. Unutmayalım ki bugün mücadeleyle elde ettiklerimiz yarın kız çocuklarımıza bırakacaklarımız olacak” diye konuştu.
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