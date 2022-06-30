Son anketten Erdoğan'a kötü haber: 4 isime de seçimi kaybediyor

MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Haziran 2022" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Araştırma, 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 11-15 Haziran 2022 tarihleri arasında toplam 2 bin 123 kişi ile yapıldı.