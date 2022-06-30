Son anketten Erdoğan'a kötü haber: 4 isime de seçimi kaybediyor

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 17:45
<p>MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Haziran 2022" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.</p> <p>Araştırma, 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 11-15 Haziran 2022 tarihleri arasında toplam 2 bin 123 kişi ile yapıldı.</p>

MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Haziran 2022" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Araştırma, 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 11-15 Haziran 2022 tarihleri arasında toplam 2 bin 123 kişi ile yapıldı.

<p>Ankette katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.</p>

Ankette katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

<p>Anketin sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yarışırsa Erdoğan yüzde 35,6 Yavaş ise yüzde 54 oy alıyor.</p>

Anketin sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yarışırsa Erdoğan yüzde 35,6 Yavaş ise yüzde 54 oy alıyor.

<p>Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarışırsa Erdoğan yüzde 37,7 İmamoğlu ise yüzde 51,7 oy alıyor.</p>

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarışırsa Erdoğan yüzde 37,7 İmamoğlu ise yüzde 51,7 oy alıyor.

<p>Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yarışırsa Erdoğan yüzde 38,8'de kalırken Akşener ise yüzde 48 oy alıyor.</p>

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yarışırsa Erdoğan yüzde 38,8'de kalırken Akşener ise yüzde 48 oy alıyor.

<p>Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışırsa Erdoğan yüzde 39,8, Kılıçdaroğlu ise yüzde 46.1 oy alıyor.</p>

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışırsa Erdoğan yüzde 39,8, Kılıçdaroğlu ise yüzde 46.1 oy alıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimleri

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