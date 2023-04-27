Kadın adayların eşitliği gözetilmeli
Seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışmalar yürüten Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (KA.DER) Ankara Şubesi, düzenlediği forumla Ankara’daki kadın milletvekili adaylarını bir araya getirdi.
KA.DER Ankara Şube Başkanı Meltem Ersan, siyasi partilerin kadın ve erkek milletvekili adayları arasında eşitliği gözetmediğini belirterek “Aday gösterilen kadınları seçilebilecekleri sıralarda görmeyi istiyoruz” dedi.
CHP’nin birinci bölge adayı Aysun Palalı Köktaş ise “Hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi. CHP’nin Ankara ikinci bölge dördüncü sıra milletvekili adayı İYİ Partili İrem Yaman, “Kadınların temsiliyetini artırmak, kadınların sesi olabilmek için Meclis’te olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
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