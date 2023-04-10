Milletvekili listelerinde kadın adayların azlığı tepki çekti: Kadınsız listelere oy yok

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 03:00

Partiler milletvekilliği listelerini dün YSK’ye bildirdi. Açıklanan isimlerde kadın adayların listedeki azlığı dikkat çekti. AKP’nin listesinde kadın aday sayısı 113, İYİ Parti’nin 135, CHP’nin 148 ve MHP’nin ise 84 oldu.

(Şenal Sarıhan)



29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan, kadın aday sayısının azlığıyla ilgili “Parti ayrımı yapmaksızın tüm listelerde kadınların kıyıya köşeye atıldığını, çok ender birkaç listede birinci sırada kadın arkadaşlarımızın yer aldığını görüyoruz. Hiçbir şey değişmedi. Eşit temsil olmadığı sürece bir ülkede demokrasinin temellerini ve inşa etmek mümkün değil” dedi.

Sarıhan sözlerini şekilde sözlerini sürdürdü: “Cumhuriyeti tekrar demokratik, laik halkçı bir yapıya, devrimci bir yapıya yeniden dönüştüreceksek kadınların iradesinin Meclis’e mutlaka yansıması gerekir. Üzüntüyle karşıladığımı söylemeliyim.”

(Nuray Karaoğlu)



‘BİZSİZ BAŞARAMAZSINIZ’

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Genel Başkanı Nuray Karaoğlu ise şöyle konuştu:

“Şu anda kesinleşmemiş listelerde gördüğümüz kadarıyla bazı bölgelerde veya şehirlerde hiç yer verilmemesi bazı bölgelerde ise seçilemeyecek sıralara konulması ya da çok az sayıda kadına yer verilmesi kadın hareketinin tamamında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Her seçim döneminde kadınlardan destek istiyorsunuz ama seçimlerin sonunda kadınları görmezden gelen kültürel kodlarınızdan bir türlü vazgeçmiyorsunuz. 14 Mayıs seçimlerinde kadınların ciddiye alınmadığı hiçbir parti bizden oy beklemesin. Çünkü kadınsız listelere biz kadınlardan oy yok. Unutmayın ki biz kadınlar olmadan başaramayacaksınız.”