Kadın cinayetlerinde 'Akıl sağlığı yok' savunması

Yayınlanma: 07.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.08.2024 - 04:00

Çanakkale’de Saliha Gizem Yıldızhan, boşanma aşamasında olduğu Fırat Yıldızhan tarafından 16 Şubat’ta öldürüldü. İddiaya göre Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem’i iple boğduktan sonra cansız bedenini kardeşi Yağız Yıldızhan’la birlikte hafriyat alanına gömdü. Hazırlanan iddianamede sanık Fırat Yıldızhan’ın ‘tasarlayarak eşe karşı öldürme’, Yağız Yıldızhan’ın ise ‘Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıkların yargılandığı davanın ilk duruşması dün görüldü. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken Fırat Yıldızhan’ın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi. Duruşma 5 Eylül tarihine ertelendi.

Yıldızhan’ın ailesinin avukatı Ahmet Erzi, Gizem Yıldızhan’ın cinsel saldırıya uğradığına ilişkin raporun olduğunu dile getirdi. Erzi, “Sanık Fırat cinayete ilişkin ‘Aldatıldığım için yaptı’ dedi. Ancak ‘Aldatıldığımı da hiç görmedim’ dedi. Fırat’ın akli dengesinin yerinde olup olmadığı için gelecek olan raporu bekleyeceğiz” dedi.

‘TÖRE SAİKİYLE KASTEN ÖLDÜRME SUÇU VAR’

İstanbul Gaziosmanpaşa’da ise şubat ayında Dilek Y., üvey oğlu Ö.Y. tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü. Hazırlanan iddianamede, Ö.Y. kadına karşı kasten öldürme suçundan, Dilek Y’nin eşi M.Y. ve diğer üvey oğlu Ş.Y.’nin ise kadına karşı kasten öldürmeye azmettirme suçundan cezalandırılması talep edildi. Davayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Serenay Yaman, “Sanıklar tasarlayarak ve töre saikiyle kasten öldürme suçundan cezalandırılmalıdır” dedi.

SAVCIDAN ‘İNDİRİM UYGULANMASIN’ MÜTALAASI

Öte yandan Antalya’da 2020’de Mahir İncedayı (42), kayınvalidesi Makbule Can’ı (64) öldürdü. Sanığa ilk derece mahkemesinin verdiği haksız tahrik indiriminin ardından Yargıtay kararı bozdu. Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün yeniden yapılan yargılamada savcı, Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda haksız tahrik uygulanmadan sanığın kasten adam öldürmeden cezalandırılmasını talep etti. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Ayşim Kontaş, “Sanığın hak etmiş olduğu cezayı alana kadar elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.