Kadın cinayetlerine ilişkin veriler birbiriyle çelişiyor

Yayınlanma: 12.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2024 - 04:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk altı ayında 166 kadının, 2023 yılında ise 308 kadının öldürüldüğünü açıkladı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre ise 2024 yılının ilk altı ayında 205 kadın, 2023 yılında ise 315 kadın öldürüldü. Platform ile bakanlığın verileri farklılık gösterirken açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcilerinden avukat Esin İzel Uysal, “Bakanlık neye kadın cinayeti diyor?” dedi. Ayrıca Yerlikaya, 1 Temmuz 2024 itibarıyla 689 vakanın, elektronik izleme merkezince aktif olarak izlendiğini belirtti. Uysal konuyla ilgili ise şöyle konuştu: “689 kadın için karşı tarafa elektronik kelepçe tedbiri uygulandıysa 689 kadın şiddet tehdidini yaşıyor demektir. Bunun için neler yapılıyor?”

ÜÇ KADIN DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İlk cinayet Karaman’da işlendi. Yavuz T., balkondan evine girdiği eski kız arkadaşı Seher İşler ile yanındaki M.T. adlı erkeği bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki kadın kurtarılamadı. Yavuz T. gözaltına alındı. İstanbul Beylikdüzü’nde ise Hüseyin K., tartıştığı ablası Merve K’yi (28) bıçaklayarak öldürdü. Son cinayetin adresi de Afyonkarahisar oldu. İddiaya göre R.E. (34) ile eşi D.E’yi (33) vurup intihar etti.

