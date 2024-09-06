Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Çocuğa şiddet ve istismar arttı

Yayınlanma: 06.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.09.2024 - 04:00

Türkiye’de kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar vakaları her geçen gün artıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, “Cinsel şiddet artıyor, cezasızlık failleri koruyor” başlığıyla açıkladığı ağustos ayı verilerini açıkladı. Platformadan yapılan açıklamada ağustos ayında yaşanan istismar vakalarına şu olaylar örnek gösterildi:

İstanbul’da Z.U. ve E.G. isimli iki çocuk alışveriş için gittikleri dükkânda çalışan 26 yaşındaki Yusuf E.E. tarafından cinsel istismara uğradı. Çocukların ailesinin ve mahallenin tepksiyle şüpheli gözaltına alındı.

Hatay’da 2021 yılında 14 yaşındaki S.Y. üç yıl boyunca akrabası Musa Ş. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı. İstismara dair ses kaydı ve video kanıtları olan S.Y., Musa Ş. hakkında şikâyetçi oldu fakat saldırgana elektronik kelepçe bağlanarak serbest bırakıldı.

Kocaeli’nde dört yaşındaki çocuk oyun oynadığı alandaki yakın bir tuvalette özel güvenlik görevlisi tarafından cinsel istismara uğradı. Olayın fark edilmesi üzerine saldırgan gözaltına alındı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANSIN

Platformun avukatlarından Esin İzel Uysal söz konusu bu verileri Cumhuriyet’e değerlendirdi. Uysal şu ifadeleri kullandı: “Kadına yönelik şiddetin tüm türlerinde bir artış söz konusu. Cinsel şiddet ve çocuk istismarı da böyle. Bunları sebebi iktidarın yürüttüğü politikalar. İktidar, şiddet karşısında çocukları ve kadınları yalnız bıraktıkça şiddet artıyor. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun gibi lanzarote sözleşmesi de etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Yetkililer kayıp çocukları bulmak yerine aile odaklı politikalar yürütüyor. Şiddet, tüm bunların sonucunda artıyor.”