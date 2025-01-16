Kadın cinayetleriyle ilgili anketin sonuçları Meclis’te paylaşıldı

Yayınlanma: 16.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.01.2025 - 04:00

Kamu başdenetçisi Mehmet Akarca, önceki gün Meclis’te kadına şiddeti önleme amacıyla kurulan komisyonda sunum yaptı. Akarca sunumunda 2024 yılında bir kamu kurumunun 6 bin 400 kişiyle yaptığı anketin verilerini aktardı. Buna göre ankete katılanların yüzde 30’u kadın cinayetlerinin temel nedeni olarak “yetersiz eğitimi” gösterdi. Katılımcıların yüzde 22’si cinayetlerin “ekonomik problemlerden” olduğunu söylerken yüzde 18’i de “medyanın insanları yanlış yönlendirdiğini” belirtti. Haksız tahrik indirimi

Ankete katılanların yüzde 72’si kadın cinayetlerinde zanlıya uygulanan haksız tahrik indiriminin tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı. Katılımcıların yüzde 56’sı, “Kadın cinayetlerinin önlenmesi için mevcut yasaların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi. “Kadın cinayetlerini önlemede en etkili yöntem size göre hangisi olabilir” sorusuna karşı da en çok verilen yanıtlar; “devletin daha sert önlemler alması”, “toplumsal bilinçlendirme kampanyalarının yapılması” ve “toplumun eğitim düzeyinin yükseltilmesi” oldu.

Öte yandan komisyonda Akarca’ya Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü veya 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü eylemlerine getirilen yasaklamalara ilişkin bir başvuru ya da inceleme olup olmadığı soruldu. Bu konuda alınmış tavsiye kararlarını anımsatan Akarca, “Kısmen ret kararlarımız var. Hatta Kızılay’da meşhur sokakta bulunan yerde hep polisin bir karakolu vardı, tavsiye kararımız üzerine Sayın Süleyman Soylu bizzat gidip o polis noktasını oradan kaldırdı” dedi. CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de bunun üzerine KDK’nin 8 Mart eylemlerinin engellenmemesi için bir tavsiye kararı paylaşabileceğini söyledi.