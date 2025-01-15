Kadın dernekleri iktidara sordu: Kadınların yaşaması için de adım atacak mısınız?

Yayınlanma: 15.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.01.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2025 yılı “aile yılı” kapsamında Saray’da düzenlenen tanıtım programında, doğum yardımı tutarını artırarak ailelere destek vereceklerini açıkladı. “İlk anne olma yaşı geçmişte görülmemiş biçimde 29’u aşmış durumda. En az üç çocuk çağrımızın ne kadar haklı olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz” diyen Erdoğan’a kadın dernekleri tepki gösterdi.

‘ÜLKENİN KÜÇÜLMÜŞÜ’

Cumhuriyet’e konuşan 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı avukat Şenal Sarıhan, “Ailenin kendi içinde sağlıklı bir yapı olmasını istiyorlarsa, demokratik olması konusunda adımlar atılması gerekiyor. Bir ülkenin küçülmüş halini düşünün. Nasıl yurttaşların mutlulukları, o ülkedeki demokratik ortamın bir yansıması ise aile ortamı da böyle bir şey” dedi. Sarıhan, “Bir ülkede eğer insanlar açlıkla, yoksullukla boğuşur hale gelmişlerse, bir çekirdek ailede gereksinimlerini karşılayamayacak duruma gelmişlerse çocuk sayısı meselesinden önce o ailedeki bireylerin ekonomik koşullarının daha elverişli hale getirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Kadına şiddete ilişkin Sarıhan, “Bugün aileye baktığımız zaman aile içi cinayetlerle karşılaşıyoruz. Bu gerçekten ülkede sosyal devlet olabilme olanaklarının yitirilmiş olduğunun da işaretidir. Buralarda oyalanmak yerine Türkiye’de ekonominin düzeltilmesi konusunda adım atmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘6284 KORUYACAK’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ise “Doğurması için yardımlar açıkladığınız kadınların yaşaması için de adım atacak mısınız? Kadınlar artık doğurdukları çocuklarla birlikte, koruduğunuz aileler içerisinde, reis ilan ettiğiniz erkekler tarafından öldürülüyor. Aile değil 6284 kadınları koruyacak” paylaşımında bulundu.

Avukat Nazan Moroğlu ise “İktidarın açıklamasında anayasanın 41. maddesine değinilirken ‘aile toplumun temelidir’ diye vurgulandı ancak anayasanın ailenin ‘eşler arası eşitliğe dayandığı’ kuralı yine görmezden gelindi. Kadını yalnızca anne, eş veya destekleyici olarak gören bakış açısı, bireyi ve bireyin topluma katkısını hiçe saymaktadır” dedi. Moroğlu şöyle konuştu: “Son yıllarda kadınların kazanımlarından geri adım girişimleri artmış; kamusal ve özel alanda, din ve kültür adına meşrulaştırılan cinsiyetçi uygulamalar endişe verici boyutlara ulaşmıştır. ‘Aile yılı’ vesilesiyle yapılan açıklamada, Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu’nun sağlıklı nüfus yapısı için belirlediği stratejilerinin ilki kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre ‘ilk çocuk için doğum yardımının 5 bin liraya yükseltildiği, ikinci ve üçüncü çocuk için çocuk yardımlarının devreye alındığı anlaşılıyor. Güçlü bir neslin yetişmesi için öncelikle laik bilimsel kamusal eğitimle desteklenmesine ihtiyaç olduğu da unutulmamalı.”

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ ‘MÜJDESİ’!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımları ile evlilik kredisinin ayrıntılarını açıkladı. Göktaş, evde bakım yükünü kadının üstüne yıktığı, kadınların ücretsiz çalıştırılmasını artırdığı eleştirilerinin hedefindeki esnek çalışma modelinin de önümüzdeki günlerde paylaşılacağını duyurdu.