Kadın ve çocuklar için çalışan dernek çalışanı yargıya başvurdu

Yayınlanma: 22.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.01.2025 - 04:00

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Hediye Gökçe Baykal, tehdit edildiğini belirtti. Baykal, 2022 yılında P.D. isimli bir kadının kendisine mesaj attığını ve “Seni parçanı ayırarak arter karotis damarını (şah damarı) keseceğim” sözleriyle tehdit ettiğini söyledi. P.D. hakkında ‘Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret kadına karşı tehdit’ suçundan iddianame hazırlanırken davanın ilk duruşması bugün Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Baykal, duruşma öncesi Cumhuriyet’e konuştu.



Hediye Gökçe Baykal

‘TEK BAŞINA DOLAŞMA’

Avukat Baykal, “2022 yılında P.D. bana WhatsApp üzerinden ulaştı ve ‘Hediye Hanım müsait misiniz? Bir konu hakkında konuşmak istiyorum’ diye konuştu. Ben de buyurun dedim. Daha sonra bana çok teknik bilgiler içeren bir mesaj atarak ‘Damarlarını şöyle keseceğim’ gibi mesajlar attı. Daha sonra suç duyurusunda bulunduk” dedi. P.D’nin kendisini geçen yıl da aradığını belirten Baykal, “Beni nereden tanıdığını bilemiyorum. Yeniden aradı ve ‘Bundan sonra kendine dikkat et. Çok fazla tek başına dolaşma’ dedi. Asıl amacı korkutmak ve beni endişeye sürüklemek. Bundan sonra bir daha da aramadı” ifadelerini kullandı.

‘MÜCADALEMİZ SÜRECEK’

P.D’nin başka avukatları da tehdit ettiğini öğrenen Baykal, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bu süreçte başka avukat kadınlara da bu mesajları attığını öğrendim. Özellikle kadın avukatları seçiyor ama amacının ne olduğunu anlayamadık açıkçası. ‘Sadece görüşebilir miyiz?’ dedi. Ben de buyurun dedikten sonra direkt olarak o mesajı attı. Muhtemelen kadın ve avukat olduğum için seçildiğimi düşünüyorum. Yıllardan beri kadın hakları mücadelesi veriyorum. Bizi bu tarz tehdit mesajlarıyla yıldırmaya çalışıyorlar ama biz mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.”