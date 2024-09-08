Kadınlar İstanbul’dan seslendi: Narin Güran nerede?

Yayınlanma: 08.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2024 - 04:00

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran için dün eylem yaptı. İstanbul Eminönü’nde toplanan eylemciler Karaköy İskelesi’ne yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasında “Dört bir yanı MOBESE kameraları ile izlenen, araç giriş çıkışlarının jandarma tarafından denetlendiği Kürt illerinden birinde, herkesin birbirini tanıdığı bir köyde kaybolan bir çocuk nasıl oluyor da bulunamıyor? Tüm köy neden sessiz? Bu suçun ortakları kim? Köydeki erkek ittifakının arkasında hangi iktidar, cemaat ilişkileri var araştırılıyor mu?” soruları yöneltildi. “Türkiye kayıp çocuk vakalarında dünyada ilk sıralarda. Devlet kurumları 2016 yılından beri verileri açıklamıyor” vurgusu yapılan açıklamada, “Bir kişi tepkileri dindirmek için tutuklanırken, Narin’e ne olduğu sorusu ortada. Bulunamaması durumunda bu kişi de serbest bırakılacak” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan dün ihbar sonrası mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki gölette tekrar arama yapıldı. Jandarma arama kurtarma ekiplerinin, iz takip köpekleri ve yeraltı görüntüleme cihazı ile yaptığı aramalarda, Narin’e ait herhangi bir iz bulunamadı. Soruşturma kapsamında Narin’in amcası S.G. tutuklanmıştı.