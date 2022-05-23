Kadınları 'cariye mi bunlar' diye hedef almıştı: AKP'den destek ziyareti geldi
Kadınların giydiği kıyafetler üzerinden "Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!" diyerek hedef alan Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İHH İl Başkanı Hasan Hüseyin Uysal’a AKP'den destek ziyareti geldi.
Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İHH (İnsani Yardım Vakfı) Konya İl Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, sosyal medya hesabından kullandığı cinsiyetçi ve ayrımcı ifadelerle kadınları hedef aldı.
Kıyafet tercihleri nedeniyle kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanan Uysal, "Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya'da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun % 80'i açık tipler türedi. Bu teşhir, 'beden görseli satma' değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!" dedi.
Uysal tepkiler üzerine tweetini silerken daha sonra yaptığı açıklamada, "Çok seviyesiz yorumlar gelmiş o yüzden yorumları kapattım. Her açık f..... demedim. Teşhirci psikolojiye ve bunun varabileceği sonuca işaret ettim. Biraz sağlıklı düşünülse, daha insanî değerlendirmeler çıkardı ortaya. Yazık, delikanlı erkeklerin ruhsal savrulmalarını düşünen yok" ifadesini kullandı.
Uysal'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki aldı. Tepkiler üzerine AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Uysal'a destek ziyaretinde bulundu.
Uysal, fotoğraflarını paylaştığı ziyareti "Mht vekilimiz @sorgunahmet Ahmed Sorgun Beyefendi pazar demediler tatil demediler an bu an, zaman bu zaman diyerek evimizde ziyaretimize geldiler "Yan-yanalığımız bilinsin istedik" dediler. Sorumluluk budur. Dost budur 'Nerede kaldı?' dedirtmez Olması gereken anda-yerde hazırdır" ifadeleriyle duyurdu.
Video Haberler
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı: Aylar sonra ilk kez görü
- Ormanda erkek cesedi bulundu
- Pencereye çağırıp, tabancayla yaraladılar
- Faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan araç halı sahaya uç
- Annesiyle tartışan babasını bıçakladı
- TEM’de zincirleme kaza: 4 yaralı
- Bursa'da dev operasyon
- Yaş çay alım kampanyası sorunlu başladı
- İzmir'de orman yangını
- Elif hemşirenin acı sonu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çoğu miting olduğunu bilmiyordu'
- 'El sıkışmadı' iddiasına fotoğraflı yanıt geldi
- 'Bu adamı kim terfi ettirdi?'
- Süper Lig'de 2021-2022 sezonu geride kaldı!
- Otomobil fiyatlarına dev zam!
- Türkiye’de maymun çiçeği görüldü mü?
- Skandal 'Erdoğan' paylaşımı
- Bakanlıkta skandal üstüne skandal
- 'Bakan Nebati eli boş döndü'
- Saray'ın Demirtaş planı