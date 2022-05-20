Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal’ın kadınları hedef alan açıklamasına kadınlardan sert tepki

20 Mayıs 2022 Cuma, 18:00

Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Konya İl Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadınları hedef aldı. Kadınlar, Uysal'ın açıklamasına sert tepki gösterdi.

KADINLARI HEDEF ALDI

Kıyafet tercihleri nedeniyle kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanan Uysal, "Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya'da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun yüzde 80'i açık tipler türedi. Bu teşhir, 'beden görseli satma' değil mi? Beden satmaya giden yol, fahişelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!" dedi.

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMI SİLDİ

Uysal tepkiler üzerine tweet'ini silerken daha sonra yaptığı açıklamada, "Çok seviyesiz yorumlar gelmiş o yüzden yorumları kapattım. Her açık f..... demedim. Teşhirci psikolojiye ve bunun varabileceği sonuca işaret ettim. Biraz sağlıklı düşünülse, daha insanî değerlendirmeler çıkardı ortaya. Yazık, delikanlı erkeklerin ruhsal savrulmalarını düşünen yok" ifadesini kullandı.

UYSAL’A KADINLARDAN SERT TEPKİ

Uysal’ın açıklaması sosyal medya tepki çekerken; Kadınlar da Uysal’a sert tepki gösterdi. İYİ Parti Konya Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Tolunay Özçelik, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Konya İl Yöneticisi Huriye Tekin, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) Kadın Meclisleri Temsilcisi Dilber Sünnetçioğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Karatekin, Cumhuriyet.com.tr’den Mehmet Oflaz’a konuştu.

"RAHATSIZLIK DUYUYORUZ"

Özçelik, “Biz İyi Partili Kadınlar olarak düşünce sistemimizi öncelikle özgürlük ve demokrasi temeline oturtmuş bir partiyiz. Bu inancımızı sadece kadınlar için değil toplumumuzdaki tüm bireyler için savunuyoruz. Dolayısıyla kadın bedeni ve giyim kuşamı üzerinden yapılan her türlü tartışmaya karşıyız. Bu tür tartışmaların erkekler arasında yapılıyor olmasından daha da çok rahatsızlık duyuyoruz” diye konuştu.

"SÖYLEMLERİNE KATILMIYORUZ"

İYİ Partili Özçelik açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl Başkanı Sn. Hasan Hüseyin Uysal’ın söylemlerine katılmadığımız gibi kadına, insana ve topluma da aynı pencereden bakmıyoruz. Yaşadığımız toplum özgürlükçü ve demokratik bir toplumdur. Her birey dilediğini giymekte ve dilediği hayatı yaşamakta özgürdür. Kimsenin diğerinin giyim kuşamına ya da yaşam tercihlerine müdahale hakkı olmadığı, tam tersine saygı duyması gerektiği kanaatindeyiz.”

"LANETLİYORUZ!"

Uysal’ın kadınları aşağılayan ve hakaret dolu bir paylaşım yaptığını belirten Tekin, “HKP’li Kadınlar olarak adını bile ağzımıza almak istemediğimiz ve sözde başhekim yardımcısı şahsın bu açıklamasını lanetliyoruz. Akılları kadının bedeni ve bacak arası dışında bir şeye çalışmayan, dini sadece kadın bedenine indirgeyerek kadın üzerinden yapılan bu saldırıları ve bu anlayışı kesinlikle kabul etmiyoruz. Onlar bu tür açıklamaları ile iğrenç iç yüzlerini her seferinde açığa vurmaktadırlar” ifadelerine yer verdi.

"LAİKLİK KADININ ÖZGÜRLÜĞÜDÜR"

“Oysa kadınlarımız toplumumuzun yarısıdır. Anamızdır, bacımızdır, eşimizdir, kızımızdır. Kimse üreten ve yaratan biz kadınlara hakaret edemez” diyen HKP’li Tekin, “Partimiz her fırsatta laikliği ön planda tutmaktadır. Çünkü laiklik aynı zamanda kadının özgürlüğüdür. AKP ve onun gerici tarikat, vakıf vb. yandaşları ne yazık ki yıllardır bu ve benzeri açıklamalar yaparak kadınlarımızı eve hapsederek, çalışamaz duruma getirerek, kılık kıyafetine müdahale ederek, kaç çocuk doğuracağına karışarak kendi ahlaksız zihniyetlerini topluma benimsetmeye ve şeriat özlemlerini kadına uyguladıkları baskılarla gerçekleştirmeye çalışıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

"MEYDAN BOŞ DEĞİL"

Tekin, “Biz HKP’li Kadınlar olarak bu kadın, çocuk, doğa, hayvan düşmanı ortaçağcı-gerici zihniyete karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Meydan boş değil. Herkes haddini ve yerini bilecek. Bu ülkede bizler var olduğumuz sürece bu ortaçağcılar amaçlarına, emellerine ulaşamayacaklardır” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Sünnetçioğlu, “Hasan Hüseyin Uysal‘ın kadın düşmanı kadını aşağılayan bu açıklamasını şiddetle kınıyorum. Kadınların yaşam tarzına kıyafetlerine karışmak kimsenin haddi değil. Kadınlar kimsenin malı ya da namusu değildir. Kadınlar kendi hayatı hakkında kendi karar verebilir istediği kıyafeti giyer” ifadelerine yer verdi.

Sünnetçioğlu şöyle devam etti:

“Son zamanlarda bu tip seviyesiz açıklamalar çok fazla olmaya başladı. Bunun nedeni uygulanan cinsiyetçi politikalardır İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekilmesi bu kadın düşmanlarını cesaretlendiriyor. Kadınların sütyenini, kıyafetini konuşmayın bırakın; dün dört kadın kardeşimiz daha öldürüldü. Bunu konuşun, şüpheli kadın ölümlerini konuşun, çocuk istismarlarını konuşun, açlığı hissetmemek için su içiyorum diyen çocuğu konuşun. Nisan ayında 24 kadın cinayeti 16 şüpheli kadın ölümü var bunu konuşun.”

FAHRETTİN KOCA'YA ÇAĞRIDA BULUNDU

Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, “Kadının kıyafetine karışan, delikanlıların ruhsal savrulmalarını düşünen,kadınların giyimi üzerinden aşağılamalarda bulunan bu doktor hakkında soruşturma açacak mısınız” diye seslendi.

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Sünnetçioğlu, şöyle konuştu:

“Kadınların hafızası güçlüdür attığı tweeti silmekle unutturamaz. Yaptığı kadın düşmanlığını, nefret söylemini, aşağılamasını unutturamaz. Hesap vermelidir. Cinsiyetçi politikalar derhal bırakılmalı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin olduğu bir sistem kurulmalıdır ki bu bir zorunluluktur. Yaşam hakkımızın kadın düşmanı ve cinsiyetçi uygulamalarla elimizden alınmasına asla müsaade etmeyeceğiz.”

ATATÜRK’ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

ADD’li Karatekin, “Bir hekim düşünün! Görevini yerine getirip insanlığa yararlı bir hekim olmak yerine iğrenç düşünlerini belirtip adeta ortaçağ gericiliğini savunur olmuş” diye konuştu.

Karatekin, “Türkiye nereden nereye geldi. Hekim sıfatını kullanan bu kişinin söylemleri, bu ortaçağ zihniyeti ne yazık ki ülkemizin ne hale geldiğini açıklıyor. Hâlbuki Mustafa Kemal Atatürk, ‘Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur’ sözüyle bizleri uyarıyor” ifadelerine yer verdi.

"LAİKLİK OLMAZSA OLMAZIMIZDIR"

“Hasan Hüseyin Uysal’ın zihniyeti ortaçağ zihniyetidir. Kadın cinayetleri, tacizler ve tecavüzler bu zihniyetin ürünüdür. Aynı şehirde sizin gibilerle yaşamaktan utanan kadınlar olarak diyoruz ki laiklik şarttır, laiklik olmazsa olmazımızdır. Mücadeleye daha sıkı sarılmamız şart oldu” diyen Karatekin sözlerine şöyle devam etti:

“Ve atamızın bu sözünü de unutmayalım. ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.’”