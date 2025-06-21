Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, öldürüldü. Peki, Kadir Canpolat kimdir? Kadir Canpolat kaç yaşında, nereli? Kadir Canpolat neden öldü?

KADİR CANPOLAT KİMDİR?

Kadir Canpolat, 1980 yılında Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü köyünde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Erzurum Merkez Abdurrahman Şerif Beygu İlkokulu’nda başladı, ortaokul ve lise eğitimini ise Merkez Mecidiye İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Bu süreçte Ülkü Ocakları, Alperen Ocakları ve Milli Görüş çizgisinde çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer aldı.