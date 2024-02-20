Kahramanmaraş Beyoğlu Mahallesi’nde TOKİ konutları için eylem: ‘Daha ne bekliyorlar?’
Üzerinden yaklaşık bir yıl geçen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta depremzedelerin hak mücadelesi sürüyor...
Depremlerde binden fazla binanın yıkıldığı Türkoğlu ilçesinin Beyoğlu Mahallesi’nde yerinde dönüşüm ve TOKİ konutları konusunda bir gelişme yaşanmadı. Merkez ilçelerde ve merkeze Beyoğlu’ndan daha uzak mesafede bulunan Şekeroba Mahallesi’nde ise konut inşaatları sürüyor.
İKİ HAFTA İSTEDİ
Duruma tepki gösteren Beyoğlu sakinleri anayolu keserek yürüyüş düzenledi. “Deprem bölgesinde Beyoğlu sahipsiz kaldı”, “TOKİ konutlarımızı istiyoruz” yazılı dövizler taşıyan depremzede yurttaşlar, bölgeye gelen Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan ile görüştü. Mercan, depremzedelere, “Bize 15 gün süre verin, çözemezsek eyleminize kaldığınız yerden devam edin” dedi.
‘İMZA ATILACAKTI’
Cumhuriyet’e konuşan depremzede F.Ç. “Enkazdan çıktık ve konteynerde kalıyoruz. Neredeyse her mahallede süreç ilerlerken Beyoğlu’nda kazma bile vurulmadı” dedi.
Bölge ile ilgili önce “sıvılaşma var”, sonra ise “sıvılaşma yok” dendiğini belirten bir başka depremzede M.O. ise şunları söyledi:
“Depremde
enkazdan çıktım. Ağabeyimi ve
eşini kaybettim. Tepkimizden
sonra yetkililer bize ‘Her şey
hazırlandı, imza aşamasına
kaldı’ dedi. O zaman daha
ne bekleniyor? Bir kısmımız
konteynerde bir kısmımız daha
zor şartlarda yaşıyor. Yetkililer
gelsinler de ne şartlardayız
görsünler. Bir yıl bekledik, 15 gün
daha bekleriz. Söz tutulmazsa
da eylemlerimize devam ederiz.”
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