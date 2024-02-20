Kahramanmaraş Beyoğlu Mahallesi’nde TOKİ konutları için eylem: ‘Daha ne bekliyorlar?’

Yayınlanma: 20.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.02.2024 - 04:00

Depremlerde binden fazla binanın yıkıldığı Türkoğlu ilçesinin Beyoğlu Mahallesi’nde yerinde dönüşüm ve TOKİ konutları konusunda bir gelişme yaşanmadı. Merkez ilçelerde ve merkeze Beyoğlu’ndan daha uzak mesafede bulunan Şekeroba Mahallesi’nde ise konut inşaatları sürüyor.

İKİ HAFTA İSTEDİ

Duruma tepki gösteren Beyoğlu sakinleri anayolu keserek yürüyüş düzenledi. “Deprem bölgesinde Beyoğlu sahipsiz kaldı”, “TOKİ konutlarımızı istiyoruz” yazılı dövizler taşıyan depremzede yurttaşlar, bölgeye gelen Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan ile görüştü. Mercan, depremzedelere, “Bize 15 gün süre verin, çözemezsek eyleminize kaldığınız yerden devam edin” dedi.

‘İMZA ATILACAKTI’

Cumhuriyet’e konuşan depremzede F.Ç. “Enkazdan çıktık ve konteynerde kalıyoruz. Neredeyse her mahallede süreç ilerlerken Beyoğlu’nda kazma bile vurulmadı” dedi.

Bölge ile ilgili önce “sıvılaşma var”, sonra ise “sıvılaşma yok” dendiğini belirten bir başka depremzede M.O. ise şunları söyledi:

“Depremde enkazdan çıktım. Ağabeyimi ve eşini kaybettim. Tepkimizden sonra yetkililer bize ‘Her şey hazırlandı, imza aşamasına kaldı’ dedi. O zaman daha ne bekleniyor? Bir kısmımız konteynerde bir kısmımız daha zor şartlarda yaşıyor. Yetkililer gelsinler de ne şartlardayız görsünler. Bir yıl bekledik, 15 gün daha bekleriz. Söz tutulmazsa da eylemlerimize devam ederiz.”

