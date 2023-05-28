Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş'ta ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:28

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:28

Kahramanmaraş'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS KAHRAMANMARAŞ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Kahramanmaraş'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 93.1'i açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA KAHRAMANMARAŞ'TA NE KADAR OY ALDI?

Kahramanmaraş'ta Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 25.13 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA KAHRAMANMARAŞ'TA NE KADAR OY ALDI?

Kahramanmaraş'ta Recep Tayyip Erdoğan yüzde 74.87 oy aldı.

14 MAYIS KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Kahramanmaraş seçim sonuçları! Kahramanmaraş'ta Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş'ta kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KAHRAMANMARAŞ'TA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta yüzde 71.88 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KAHRAMANMARAŞ'TA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş'ta yüzde 22.20 oy aldı.

SİNAN OĞAN KAHRAMANMARAŞ'TA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Kahramanmaraş'ta yüzde 5.50 oy aldı.