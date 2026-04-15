Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin 'yayın yasağını delen' 2 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin 'yayın yasağını delen' 2 kişi gözaltına alındı

15.04.2026 23:16:00
İHA
Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin 'yayın yasağını delen' 2 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin yayın yasağına rağmen aykırı paylaşımlar yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı kararı alınmasına rağmen, sosyal medyada paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Sosyal medyada "@pazarcıkspot" ve "@pazarcıkhavadis" isimli Instagram hesaplarında olay anına ait görüntü ve videoların yayımlandığını belirledi. Adli makamlarca söz konusu paylaşımların, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği ve kamu düzenini olumsuz etkileyebileceği değerlendirildi.

Bu gelişmeler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Yayın yasağını ihlal ettikleri öne sürülen şüpheliler B.B.İ. ve B.K. gözaltına alınırken, 16 Nisan 2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazır edilmek üzere işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

