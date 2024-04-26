‘Kahramanmaraş’ta YRP yurttaşı kandırdı’
AKP, 31 Mart seçimleri ile Kahramanmaraş’ta elindeki 10 belediyeden 7’sini kaybetti.
Yerel seçim sonuçları il, ilçe meclis sonuçlarına yansıdı. İl meclisinde çoğunluğu kaybeden AKP 24 üyede kalırken YRP 16, CHP 15 üye, İyi Parti 3, MHP 1 üye çıkardı. Buna karşın geçtiğimiz günlerde il meclisinde yapılan seçimlerde YRP ve İYİ Parti’nin AKP ile ittifak yapmasıyla 1. belediye başkanvekili ve komisyon başkanları AKP’lilerden seçildi.
Gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendiren
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali
Öztunç ittifaka tepki gösterdi. Seçmenin
AKP’den rahatsız olduğu için YRP’ye oy
verdiğini söyleyen Öztunç, “Görüyoruz
ki eski tas eski hamam düzeni devam
ettiriyorlar. Bu ittifakla Kahramanmaraş
halkı YRP tarafından kandırılmış oldu.
Değişen hiçbir şey yok. Demek ki AKP ile
YRP birmiş, YRP’nin bir muhalefeti yokmuş.
İsrail konusundaki, yoksulluk konusundaki,
emekliler konusundaki tezleri bahaneymiş.
Bir aldatmaca içerisindelermiş. Bunların
derdi millete hizmet değil, kendi gemilerini
yürütmekmiş” ifadelerini kullandı.
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