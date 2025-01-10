Kalın: Saldırgan pozitivizm
Kalın, Saidi Kürdi’nin “Risalei Nur”adlı eseri ile Cumhuriyetin felsefesini karşılaştırdı. Cumhuriyetin felsefesi için “kaba ve saldırgan pozitivizm” dedi.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ekim 2024’te yayımladığı “İslam, Aydınlanma ve Gelecek” adlı son kitabında, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e “deccal” diyen Saidi Kürdi’nin “Risalei Nur”adlı eseri ile Cumhuriyetin felsefesini karşılaştırdı. Kalın, Cumhuriyetin felsefesi için “kaba ve saldırgan pozitivizm” dedi.
İlahiyatçı-felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, Kalın’ın ifadelerine tepki gösterdi. Kalın’ın yargılarını ya saf inancından ya da siyasal İslamcılığın gereği politik söylemlerden kaynaklandığını söyledi.
Filiz, “Siyasal İslamcılık, Atatürk’ü ve onun kurduğu Cumhuriyetin büyüklüğünü gölgelemek için masallarda bile olmayan sahte din kahramanları ve sözde âlimler yaratmaktadır. Kalın, tarihçi olmasına rağmen Cumhuriyet tarihini çarpıtıyor” dedi.
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