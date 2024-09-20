Kalyon Holding’in projesine ‘format bedeli’ engeli

Kalyon Holding’in Şanlıurfa’daki mera arazilerine yapmayı planladığı güneş enerji santralı (GES) projesi iptal edildi.

Kalyon Holding’in projesine ‘format bedeli’ engeli
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Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 20.09.2024 - 04:00

Aldığı kamu ihaleleriyle gündeme gelen Kalyon Holding’in Şanlıurfa’daki mera arazilerine yapmayı planladığı güneş enerji santralı (GES) projesi iptal edildi. Viranşehir’deki GES projesini Cumhuriyet geçen aylarda gündeme getirmişti. Şirket projeyi 391 hektarlık hayvancılık yapılan mera arazisinde yapmak istemişti. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iptal sebebini, şirketin çevresel etki değerlendirmesi  raporunun özel format bedelini yatırmaması olarak açıkladı.


Etiketler: #Kalyon Holding #viranşehir #Şanlıurfa #GES
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