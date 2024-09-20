Kalyon Holding’in projesine ‘format bedeli’ engeli
Kalyon Holding’in Şanlıurfa’daki mera arazilerine yapmayı planladığı güneş enerji santralı (GES) projesi iptal edildi.
Aldığı kamu ihaleleriyle gündeme gelen Kalyon Holding’in Şanlıurfa’daki mera arazilerine yapmayı planladığı güneş enerji santralı (GES) projesi iptal edildi. Viranşehir’deki GES projesini Cumhuriyet geçen aylarda gündeme getirmişti. Şirket projeyi 391 hektarlık hayvancılık yapılan mera arazisinde yapmak istemişti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iptal sebebini, şirketin çevresel etki değerlendirmesi raporunun özel format bedelini yatırmaması olarak açıkladı.
Etiketler: #Kalyon Holding #viranşehir #Şanlıurfa #GES
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