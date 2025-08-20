Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kamera kayıtları kayıp: MHP’li başkanın oğulları hakkında 'darp' iddiası!

Kamera kayıtları kayıp: MHP’li başkanın oğulları hakkında 'darp' iddiası!

20.08.2025 12:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kamera kayıtları kayıp: MHP’li başkanın oğulları hakkında 'darp' iddiası!

Elazığ’da MHP'li Belediye Başkanı Yücel Doğan’ın oğulları ve korumalarının bir kişiyi darbettiği öne sürüldü. Darbedilen Enes Polat isimli yurttaşın avukatı suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Elazığ’ın Keban ilçesinde düzenlenen Su ve Balık Festivali’nin son günü gergin geçti.

İddiaya göre, festival alanında bulunan Enes Polat isimli genç, MHP’li Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan’ın oğulları ve belediye korumaları tarafından darbedildi.

Polat’ın ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldığı, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra taburcu edildiği öğrenildi.

"HAYATİ TEHLİKESİ VARDI"

Polat’ın avukatı Elazığ Haber Kent’e yaptığı açıklamada, “Müvekkilimin hayati tehlikesi vardı. Olay yerinde güvenlik kameraları mevcut, tüm delillerle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” açıklamasını yaptı.

Ancak Günışığı Gazetesi, olayın yaşandığı alandaki kamera kayıtlarının “bulunamadığını” öne sürdü.

Tüm bu iddialara rağmen, şu ana kadar olayla ilgili gözaltına alınan kimsenin olmadığı ifade edildi.

İlgili Konular: #MHP #darp