Kamu kaynakları tarikatlara akıyor: Nur cemaatine bağlı Seyyid Ahmed Hüsrev Altınbaşak Vakfı’na 11 milyon TL’lik teşvik!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2023 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başta olmak üzere devletin birçok kurumunun cemaate bağlı vakıflarla imzaladığı protokollerle kamu alanları tarikat mensuplarına teslim edilmiş durumda. Bununla ilgili tartışmalar sürerken cemaatlere bağlı vakıflara kamu kaynakları aktarılmaya devam ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ağustos ayı “Yatırım Teşvik Belgesi”nde Seyyid Ahmed Hüsrev Altınbaşak Vakfı’na 11 milyon 755 bin 989 TL’lik yatırım teşviği verildiği görüldü. Bu teşvik KDV muafiyetini ve yüzde 70 oranında vergi indirimini de kapsıyor. Söz konusu vakıf, ismini aldığı Seyyid Ahmed Hüsrev Altınbaşak’ın doğum yeri olan Isparta’da yer alıyor. Vakfa adını veren Altınbaşak ise cemaat içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e düşmanlığıyla bilinen Seyid Nursi’nin “vekili” olarak biliniyor. 1977 yılında ölen Seyyid Ahmed Hüsrev Altınbaşak’ın Nur cemaatinin kurucuları arasında yer alması da dikkat çeken konular arasında.

KURS VERİYORLAR

Vakıf, birçok ilde KYK yurtlarında Osmanlıca Türkçesi dersi veriyor. Isparta KYK Müdürlüğü’nce 2016’da düzenlenen “Vefa Günleri” isimli bir programda Atatürk düşmanı Said Nursi’nin anılması söz konusu vakfın düzenlediği etkinliklerden yalnızca biri. Gençlik ve Spor Bakanlığı da Hayrat Vakfı ile imzaladığı protokol kapsamında, gençlik merkezlerinde Osmanlıca Türkçesi kursu açmıştı. Altınbaşak, ayrıca gerici faaliyetleriyle dikkat çeken Hayrat Vakfı’nın da kurucusu. Cumhuriyet, Kızılay ve Nur cemaatine bağlı Hayrat Vakfı arasında imzalanan protokolü geçtiğimiz günlerde gündeme getirmişti. Bu protokol kapsamında Kızılay’ın arşivi söz konusu vakfa açıldı.

