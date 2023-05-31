Kamu yararı yok, rant var

Yayınlanma: 31.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 31.05.2023 - 04:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından araziyi yapılaşmaya açmayı öngören “Rezerv Yapı Alanı” ilanına ilişkin karar ve bakanlığın yaptığı imar planlarına itiraz ederek dava açmış, araziyle ilgili Rezerv Yapı Alanı kararı ve imar planlarının iptalini istemişti. İzmir 6. İdare Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi heyeti tarafından verilen rapor, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin itirazını haklı buldu. Bilirkişi, arazinin bakanlık tarafından “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilmesi kararını, şehircilik ilkelerine, plan bütünlüğüne, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun görmedi.

‘YAPTIRMAYACAĞIZ’

Alanın AVM değil, yeşil alan olmasını isteyen çevreciler ve STK’ler mahkemenin bilirkişi raporunu dikkate almasını ve “Rezerv Yapı Alanı” kararını iptal etmesi gerektiği görüşünde. Çevrecilerin eylemlerine her defasında destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Buca Cezaevi’nin yıkıldığı yere ticaret alanı verdiler. Kamunun olan bir şeyi özel mülkiyete çevirdiler, ‘Yaptırmıyoruz’ dedik, gerekiyorsa orada ölürüz. Yine söylüyorum yaptırtmayacağız” diyerek kararlılık mesajı vermişti.

