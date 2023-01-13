Kanal 7 muhabiri şikayetçi oldu, 'kafan hava alsın' dediği iddiasıyla gözaltına alındı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 11:46

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 12:04

Beşiktaş’taki bir manavda meyve fiyatlarıyla ilgili haber yapan Kanal 7 muhabiri Meryem Nas Mercan, müşterilerle röportaj yapmak istedi.

Bu sırada manav müşterilerinden A.A., iddiaya göre Mercan'a yönelik “Sen bence kafan hava alsın ondan sonra konuş” dedi.

A.A.'yla tartışmaya giren Mercan, kendisine hakaret edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Mercan’ın ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri, A.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyet'teki ifadeleri tamamlanan A.A., Çağlayan Adalet Sarayı'na sevk edildi.