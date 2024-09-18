Kanal İstanbul bölgesine yeni imar planı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:46

AKP’li Arnavutköy Belediyesi tarafından hazırlanan imar planı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.

Söz konusu parsellerin Kanal İstanbul Projesi’ne dört kilometre uzaklıkta ve Baykar Özel Endüstri Bölgesi’nin bitişiğinde yer alması dikkat çekti.

Baykar’ın yönetim kurulu başkanı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar.

HAVALİMANINA YAKIN

Konuya ilişkin hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı:

“Planlama Alanı İstanbul Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde konumlanmakta olup ilçenin güneybatı sınırında, sanayi ve lojistik tesislerinin bulunduğu bölgenin ve Baykar Özel Endüstüri Özel Bölgesi’nin bitişiğinde yer almaktadır. Planlama alanının konumlandığı Arnavutköy ilçesinin kuzeyinde Karadeniz ve İstanbul Havalimanı, güneyinde Esenyurt ve Başakşehir ilçeleri, batısında Eyüpsultan ilçesi yer almakta ve ilçe içerisinden kuzey/güney doğrultusunda Kanal İstanbul Projesi geçmektedir.”