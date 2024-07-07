Kanal İstanbul güzergâhındaki arsaların bedeli 1 milyar TL’yi aştı: Talan projesi adım adım

Yayınlanma: 07.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.07.2024 - 04:00

İktidarın, uzmanların ve yaşam savunucularının tüm itirazlarına karşın “çılgın projesi” Kanal İstanbul ısrarı sürüyor. Deprem tehlikesinin yanı sıra ekoloji ve deniz bilimi açısından da birçok tahribata yol açacağına yönelik uyarılarda bulunulan projenin güzergâhında rant derdi de hız kesmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı davalar sonucu bölgenin bütün planları İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından 2023 Aralık ve 2024 Ocak ayında ayrı ayrı verilen kararla iptal edilmişti. Başka bir davada İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Emlak Konut Dursunköy projesinin bulunduğu 2. etabın imar planlarını 29 Aralık 2023’te iptal etmişti.

TOPLAM BEDEL 95.6 MİLYON

Ancak bir yandan bölgede yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemeleri ihaleleri devam ederken bir yandan kamu eliyle bölgedeki arsalar satılıyor. Bunun son örneği de AKP’li Sultangazi Belediyesi’nden geldi. Belediye, Kanal İstanbul güzergâhındaki Arnavutköy ve Büyükçekmece’deki üç taşınmazı satışa çıkardı. Belediyenin Arnavutköy Çilingir Mahallesi’nde 119 ada 69 parsel için 28 milyon 91 bin 340 TL, Taşoluk Mahallesi 0 ada 555 parsel için 54 milyon 327 bin TL, projeye komşu bölgelerden Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’ndeki taşınmaz için ise 13 milyon 228 bin 160 TL talep edildi. Bu taşınmazların toplam bedeli ise 95.6 milyon TL.

TEK TEK SATIYORLAR!

Belediye, geçen aylarda bölgedeki 175.9 milyon TL değerindeki taşınmazını satışa çıkarmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı da Arnavutköy’de birçok taşınmazı satışa sunmuştu. Bu taşınmazların yaklaşık bedeli ise 20 milyon TL. AKP’li Arnavutköy Belediyesi ise geçen haftalarda proje güzergâhındaki 12 taşınmazı satışa çıkarmıştı. Durusu, Haraççı, Taşoluk, Boğazköy ve Hadımköy mahalleleri başta olmak üzere birçok noktadaki taşınmaz için belediye toplamda 720 milyon 260 bin TL’lik satış bedeli belirlenmişti. Bu doğrultuda kamu kurumlarının proje güzergâhında beş ayda satışa çıkardığı arsaların toplam bedeli 1 milyar TL’yi aştı.

