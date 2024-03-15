Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’nin adayı Murat Kurum’un sözlerine tepki göstererek “Dersine çalışmayan ithal aday, tepetaklak gidiyorsun. 31 Mart’ı çıkarabilir misin emin değilim” dedi. AKP’nin her seçimde milli duyguları istismar ettiğini vurgulayan İmamoğlu, “Belediyecilikte rakip olacak birini bulamadıkları için şimdi bu seçimi yerel seçim alanından çıkarmaya çalışıyorlar. Hemen inançları istismar ediyorlar. Diyor ki ‘Seçimde öyle bir zafer kazanacağız ki şehit aileleri bayram edecek.’ Bak bak bak... Sanki biz düşman ordusuyuz” ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul’la ilgili mesaj veren İmamoğlu, “Yine yangından mal kaçırır gibi 6 milyar liralık ihaleler yaptılar. Bu seçim Kanal mı, İstanbul mu seçimidir! Biz İstanbul’a o ihanet projesini yaptırmayacağız” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, CHP milletvekili Fethi Açıkel ve CHP Ümraniye Belediye Başkanı Adayı Aykut Erdoğdu ile birlikte, “Ümraniye Kanaat Önderleri Buluşması” toplantısına katıldı. Ekonomideki kötü tabloya değinen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ben ekonomistim” sözüne gönderme yaparak şunları söyledi:

“Sayın cumhurbaşkanının bu duygusunun bizi getirdiği sonuçtur, yoksulluk. Dünyada üç haneli enflasyon bizden başka hiçbir ülkede yok. Biz büyük bir sefillikle bunu başarmış durumdayız.”

"HAYATI ÖĞRENİYOR"

İmamoğlu, dün ayrıca ÜmraniyeAtaşehir-Göztepe metro hattının test sürüşüne katıldı. İmamoğlu, “Bulduğumuz kredilerin onayı 1-1.5 yıl bekletildi. Taşeronların, kullandığı bazı ürünler yerli. Böylece ekonomiye de katkı sunmuş oldu” diye konuştu.Kurum’un sahurda öğrenci evi ziyareti ve menemen yaptığı görüntülerin sorulması üzerine İmamoğlu, “Bu dönemde hayatı öğreniyorlar. Öğrenmeye devam etsin” şeklinde yanıtladı.