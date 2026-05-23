Kapalı grup toplantısında seçim: Özgür Özel, CHP'nin Grup Başkanı oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" sonrası mesaisi devam ediyor.

CHP'de bugün Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı yapıldı. Toplantıda "grup başkanlığı seçimi" gerçekleşti.

CHP LİDERİ ÖZEL, 110 MİLLETVEKİLİNİN DESTEĞİYLE YENİDEN GRUP BAŞKANI SEÇİLDİ

Özgür Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95’inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi.

1 oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de CHP lideri Özel’e desteklerini bildirdi.

CHP kaynakları, bu seçimin “grup içi güven tazeleme” nedeniyle yapıldığını belirtti.

ÖZEL'E TEBRİK PAYLAŞIMLARI

Seçim sonrası grup başkanı seçilen Özgür Özel'e "tebrik" paylaşımları da gelmeye başladı.

CHP'li Burhanettin Bulut, "Genel Merkezimizde yaptığımız kapalı grup toplantımızda partimizin grup başkanlığına seçilen, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum. Türkiye’nin yarınları için verdiğimiz demokrasi ve adalet mücadelesinde aynı yolu yürümekten onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'DE İKİ KRİTİK TOPLANTI

CHP "mutlak butlan" kararı sonrası hareketlilik sürüyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

Özel, bugün saat 11.00’de milletvekillerini Genel Merkez’de kapalı grup toplantısına çağırmıştı. CHP lideri Özel, saat 14.00’te ise Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.