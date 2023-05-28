Karabük Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Karabük'te ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:14

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:14

Karabük'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS KARABÜK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Karabük'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA KARABÜK'TE NE KADAR OY ALDI?

Karabük'te Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 36.28 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA KARABÜK'TE NE KADAR OY ALDI?

Karabük'te Recep Tayyip Erdoğan yüzde 63.72 oy aldı.

14 MAYIS KARABÜK SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Karabük seçim sonuçları! Karabük'te Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Karabük'te kaç oy aldı? Sinan Oğan Karabük'te ne kadar oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KARABÜK'TE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Karabük'te yüzde 59.48 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KARABÜK'TE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Karabük'te %32.00 oy aldı.

SİNAN OĞAN KARABÜK'TE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Karabük'te %7.84 oy aldı.