Karaman Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Karaman'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:27

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:27

Karaman'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS KARAMAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Karaman'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.9'u açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA KARAMAN'DA NE KADAR OY ALDI?

Karaman'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 34.09 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA KARAMAN'DA NE KADAR OY ALDI?

Karaman'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65.91 oy aldı.

14 MAYIS KARAMAN SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Karaman seçim sonuçları! Karaman'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Karaman'da kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KARAMAN'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Bartın'da yüzde 61.32 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KARAMAN'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Bartın'da yüzde 30.17 oy aldı.

SİNAN OĞAN KARAMAN'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Bartın'da yüzde 7.87 oy aldı.