Karamollaoğlu seçimin ardından ilk kez konuştu: Grup kurma çalışmaları başladı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile Meclis'te grup kurma çalışmalarının başladığını söyledi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu Meclis'te Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile birlikte grup kurulacağı yönündeki iddialarla ilgili "Geçmişte o gayreti gösterdik ama ittifak sağlanamadı. Şimdi de Meclis'te grup kurmak için bir takım çaba gösterilecek. Şimdi biraz erken konuşmak için" dedi.
Karamollaoğlu, 28 Mayıs akşamı CHP Genel Merkezi'ndeki buluşmanın sorulması üzerine de "O akşam bir araya gelmemiz tabii bir hadiseydi. Sayın Kılıçdaroğlu, bizleri davet edip hem geçmiş olsun denildi hem de kısa bir görüşme yapıldı. Ama ciddi bir mesele konuşulmadı. O bir araya gelme değerlendirme ya da karar alma toplantısı değildi" diye konuştu.
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