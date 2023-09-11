Karamollaoğlu’ndan Davutoğlu’na ziyaret
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu‘nu ziyaret etti. Ziyarette iki liderin yerel seçimler ve Meclis’teki ortak grubun çalışmalarına dair görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Yerel seçimler ve yeni yasama dönemine dair konuların görüşüldüğü ziyarette, Saadet-Gelecek grubunun yeni dönemde Meclis gündemine getireceği konu başlıklarında hazırlanan çalışmaların detayları da Genel Başkanlar tarafından değerlendirildi.
Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, Meclis’in tatile girdiği dönemde dahi çalışmalarına devam ettiği belirtilen Saadet-Gelecek grubunun, bu süre içerisinde hazırlıklarına başladığı eğitim, istihdam, tarım, güvenlik ve ekonomi gibi başlıkların yeni yasama döneminde Meclis gündemine belirlenen takvim doğrultusunda getirileceği ifade edildi.
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