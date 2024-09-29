Karar yazarı Elif Çakır'a 'yanlışlıkla' gözaltı

Yayınlanma: 29.09.2024 - 14:06

Güncelleme: 29.09.2024 - 14:08

Karar gazetesi yazarlarından Elif Çakır'ın hakkında arama olduğu iddiasıyla Bursa'da konakladığı otelde gözaltına alındığı belirtildi.

Gazetenin internet sitesinde yer alan habere göre, otele gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekibi, hiçbir bilgi vermeden Elif Çakır’ı gözaltına alıp sağlık kontrolüne götürdü. Elif Çakır’ın bir yanlışlık olduğuna dair itirazlarına rağmen 5 kişilik polis ekibi işlemlere devam etti.

Habere göre, arandığı iddia edilen ismin “Elif Çakır I…” adında başka bir kişi olmasına rağmen polisler bu bilgiyi gözardı etti.

Ardından Çakır'ın TC kimlik numarasının da yanlış olduğu anlaşıldı. Ancak ekip, Elif Çakır hakkındaki işleme devam etti.

Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Elif Çakır, burada aranan kişi olmadığı ve yanlış işlem yapıldığı anlaşılınca saatler sonra serbest bırakıldı.

"KÖTÜ MUAMELENİN DİK ALASINI YAŞATTILAR"

Konu hakkında sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden açıklama yapan Elif Çakır, "Poliste kötü muamele yok derler dik alasını yaşattılar, bir bardak suyu çok gördüler... Ülkenin adaletinin durumu da kolluk kuvvetinin durumu da ortada" dedi.