Kars'ta emek ve meslek örgütlerinden CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararına tepki

CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararına ilişkin tepkiler Kars’ta da sürüyor.

KESK, DİSK, Eğitim Sen ve Türk Tabipler Birliği temsilcileri tarafından düzenlenen ortak basın açıklamasında, halk iradesine ve demokratik siyasete yönelik müdahalelere karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı.

Ortak açıklamayı okuyan Türk Tabipler Birliği Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı Temsilcisi Barlas Sülü, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik sürecin yalnızca parti içi bir mesele olmadığını belirterek, demokratik siyasetin hedef alındığını söyledi.

"DAHA BÜYÜK BİR KUŞATMANIN PARÇASI"

Sülü, 21 Mayıs 2026 tarihinde halkın seçme ve seçilme hakkına karşı ağır bir saldırı yaşandığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Yaşananlar herhangi bir parti içi mesele değil; halk iradesine ve demokratik siyasetin kendisine yönelik açık bir müdahaledir. Yerel seçimlerde ortaya çıkan halk iradesini hazmedemeyenler; önce seçilmiş belediye başkanlarını, siyasetçileri ve muhalif toplumsal kesimleri siyasallaştırılmış yargı operasyonlarıyla hedef almış, kendileri dışındaki siyasi partileri fiilen etkisiz hale getirmeye yönelmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne dönük ‘mutlak butlan’ davası ve parti binasına emniyet güçleri eliyle zorla girilmesi, Türkiye’de demokratik siyaset alanını bütünüyle tasfiye etmeye dönük daha büyük bir kuşatmanın parçasıdır."

"ADALETİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Türkiye demokrasisine yönelik bu ağır müdahalenin planlayıcılarını, uygulayıcılarını ve işbirlikçilerini bu halk unutmayacaktır. Parti binalarını ele geçirerek halkın iktidara karşı büyüyen itirazını bastırmaya çalışanlar bilmelidir ki; rüzgâr ekenler fırtına biçecektir.

Bu halkı yoksullaştıranlar, işçiden ve emekçiden alıp sermayeyi büyütenler, halktan değil emperyalist merkezlerden aldığı destekle ayakta kalmaya çalışanlar şunu bilmelidir: Örgütlü bir halktan daha büyük bir güç yoktur. Bizler emek ve meslek örgütleri olarak; bedeli ne olursa olsun demokrasi, halk iradesi ve adaletin yanında olmaya devam edeceğiz.

Başta emek örgütleri olmak üzere tüm demokrasi güçlerini ve bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyen herkesi; halklar ve emekçiler üzerinde her geçen gün daha da ağırlaşan bu kuşatmaya karşı ortak mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Demokrasi, adalet ve barış ancak yan yana durarak, birlikte mücadele ederek kazanılacaktır.”