Karşıyaka Belediye Başkanı: CHP yönetimi değişmeli!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:06

Güncelleme: 27.09.2023 - 10:06

İzmir’de Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve CHP yönetiminin değişmesi gerektiğini söyledi.

Yerel basından Gündeme Bakış’a konuşan Cemil Tugay, “Son zamanlarda partimizin yönetimi ile ilgili kamuoyunda çok yaygınlaşan eleştiriler karşısında ben de partimizin başarısı için önümüzdeki seçimlerde doğru olanın yönetim kadrosu ve yönetim anlayışının değişimi olduğu yönünde kanaate vardım. Partinin üst yönetiminde belirgin revizyon olması bu değişimi sağlayacaktır. Sadece kadro değişimi değil. Yönetim anlayışında da değişiklik olmalı. Partimizin tabanı, örgütümüz çok açık bir şekilde parti içi demokrasi istiyor. Önseçim konusu konuşulduğunda herkes ayağa kalkıyor ve alkışlıyor. Kamuoyunun ve parti seçmenimizin beklentisi kesinlikle değişim” ifadelerini kullandı.

“ÖZÜR ÖZEL DOĞRU ADAY”

“Özgür Özel’i desteklemeye ne zaman karar verdiniz?” sorusuna Tugay, “Aklımda soru işaretleri vardı. Yakın zamandaki Ankara ziyaretlerimde tesadüfi bazı görüşmeler yaptım. Bu görüşmelerle aklımda oluşan soru işaretlerini giderme şansım oldu. Sorularıma aldığım cevaplar beni bu kararı almaya yöneltti. Daha sonra dün itibariyle büyükşehir belediye başkanımız, bugün ise ilçe başkanımız ve il başkanımızla bu nihai kararımı paylaştım. Genel başkanımızın yerine birini düşündüğümüzde, Özgür Beyi genel başkanlık adaylığında yola çıkmış en doğru aday olarak görüyor ve bu nedenle destekliyorum. Bugün partimize yönelik eleştirilere kulak vermezsek yerel seçimlerde başarısızlık yaşama ihtimalimizi büyük bir risk olarak görüyorum. Eleştirileri görmezden gelmemeliyiz ve kararımızı buna göre vermeliyiz. Partimizin kurultayında verilecek kararın partimizi başarıya taşıması en büyük dileğim”