Karşıyaka Stadı Meclis gündeminde: Protokol nerede?

Yayınlanma: 13.06.2023 - 10:52

Güncelleme: 13.06.2023 - 10:52

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, belirsizliğe terkedilen Karşıyaka Spor Kulübü’nün stadyumunu Meclis gündemine taşıdı. Polat, iktidar tarafından daha önce dört defa temel atma töreni gerçekleştirilen ancak inşaatına henüz başlanmayan stadyum hakkında hem soru önergesi hem de stadyumun bitirilmeme nedenlerinin ortaya konması ve stadın bir an önce İzmir’e ve Türk sporuna kazandırılması amacıyla atılması gereken adımların belirlenmesi adına Meclis araştırma önergesi verdi.

“KARŞIYAKA KUVA-Yİ MİLLİYE’NİN KENDİSİDİR”

Karşıyaka’nın Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Polat, “Karşıyaka’yı anlamak için önce tarihini öğrenmek gerekir. Karşıyaka’nın sokakları da Kulübün tribünleri de hala Kuva-yi Milliye ruhunu taşır. Türkiye'nin markası, İzmir'in mücevheri olan Karşıyaka Spor Kulübü’nün ilk kurucularından ünlü Kuva-yi Milliye kahramanı Kadızade Zühtü Işıl'ın bıraktığı kültür mirasını yaşatırlar. Karşıyaka, 1912 yılında İzmir'deki azınlık kulüplerine tepki olarak o dönemin Türk gençleri tarafından kurulmuş, zor şartlar altında özverili bir şekilde spor hayatını devam ettiren bu kulüp, Kurtuluş Savaşı yıllarında tüm sporcularıyla birlikte mücadeleye bizzat katılmış, çeşitli cephelerde düşmanla savaşmıştır. Karşıyaka Kuva-yi Milliye’nin kendisidir” diye konuştu.

“RENKLERİMİZİN PEŞİNDEYİZ!”

Karşıyaka Stadı’nın belirsizliğe terk edildiğini belirten Polat, “Armasında Türk bayrağı taşıyan ilk kulüplerden biri olan Karşıyaka Spor Kulübü’nün ne yazık ki bir stadı yok. Her maçını deplasmanda oynuyor. 2015 yılında Karşıyaka'nın eski stadyum ve tesisleri yıkıldı, mevcut arazide zemin iyileştirme çalışmaları başladı, iktidar partisi temsilcileri tarafından tam dört kez temel atma töreni yapılmasına rağmen aradan geçen süre içinde inşaatta bir gelişme yaşanmadı. Yapılacak olan stadyum için hiçbir yol kat edilmemesi Türk sporu için üzücü. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı tarafından stadyumun inşası için engellerle karşılaşıldığı, protokolle inşaat yapımının İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiği söylendi ancak ortada protokol yok. Protokol nerede? Karşıyaka stadı belirsizliğe terk edilemez. Renklerimizin peşindeyiz!” değerlendirmesinde bulundu.

Mahir Polat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a şu soruları yöneltti: