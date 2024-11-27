Kasım ayı seçim anketi: CHP liderliğini koruyor

Yayınlanma: 27.11.2024 - 13:21

Güncelleme: 27.11.2024 - 13:21

ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Kasım ayı Araştırması"nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve Kasım ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı. 9-17 Kasım 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin 15 kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete katılanların yüzde 32.8'i bu soruya CHP yanıtını verdi. Bunu yüzde 31.1 ile AKP cevabını verenler takip etti. DEM Parti yanıtı ise yüzde 8.7 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 8.1'lik bir kesim ise bu soruya MHP cevabını verdi.

BU PAZAR BİR MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OLSA HANGİ SİYASİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ? (KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE)

Karasızlar dağıtılmadan önce partilerin aldıkları oy oranları şöyle:

CHP: Yüzde 22.7

AKP: Yüzde 21.5

DEM Parti: Yüzde 6.0

MHP: Yüzde 5.6

Zafer Partisi: Yüzde 3.6

İYİ Parti: Yüzde 3.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.4

Anahtar Parti: Yüzde 1.0

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0.9

Diğer: Yüzde 2.1

Kararsızım/Oy Kullanmayacağım/Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 30.8

BU PAZAR BİR MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OLSA HANGİ SİYASİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra seçim anketinde partilerin oy oranları şöyle:

CHP: Yüzde 32.8

AKP: Yüzde 31.1

DEM Parti: Yüzde 8.7

MHP: Yüzde 8.1

Zafer Partisi: Yüzde 5.2

İYİ Parti: Yüzde 4.9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.5

Anahtar Parti: Yüzde 1.4

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.3

Diğer: Yüzde 3.0