Kastamonu'da feci kaza

Kastamonu'da otomobilin devrildiği trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kastamonu'da feci kaza
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 14:18

Kastamonu'da M.T.K. yönetimindeki otomobil Aşağıpınar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler