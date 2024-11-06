Kastamonu'da feci kaza
Kastamonu'da otomobilin devrildiği trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kastamonu'da M.T.K. yönetimindeki otomobil Aşağıpınar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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