Katliam tepkisini yönlendirecekler

Yayınlanma: 19.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2024 - 04:00

Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği 13 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle muhalefetin “Katliam Yasası” olarak tanımladığı ve sokak hayvanlarına ötenazi yapılmasını öngören düzenlemenin nasıl uygulanacağı tarif edildi. CHP yönetimi de bu yönetmelik üzerine hafta başında tüm belediyelerine yönetmeliğin içeriğini anlatan ve dikkat edilmesi gereken maddelerine vurgu yapan bir yazı gönderdi.

İktidarın toplumsal tepkinin yerel yönetimlere yönelmesini hedeflendiği vurgulanan yazıda, “Kanun koyucu, popülasyonun kontrol altına alınamayacağı durumlarda belediye meclislerince hayvanları öldürülmesi kararını doğrudan doğruya belediye meclisleri yetkisine bırakmaktadır. Bu da toplumsal tepkinin yerel idareye yönelmesine neden olacaktır. Diğer bir ifadeyle popülasyonun kontrol altına alınamaması durumunda belediye meclislerine topluca öldürme kararı alma yetkisi ve sorumluluğu verilmektedir. Bu fıkra belediye ile vatandaşları karşı karşıya getirmek istenmesinin en açık örneğidir” uyarısı yapıldı.

BARINAK POPÜLASYONU ARTAR

Belediye meclisinin hangi yetkinlikle bu kararı vereceğinin yönetmelikte tanımlanmadığına da dikkat çekilen yazıda “Böylece belediye meclislerince ötenazi kararı aldırabilmenin önü açılmaktadır” ifadeleri yer aldı. Hayvanların sahiplenilmesi için de yönetmelikte yeni şartların getirildiği vurgulanan yazıda “Vatandaşlar yasadışı merdiven altı üreticilerden alma eylemine girecekleri için sahiplendirme işlemi daha zorlaştırılmıştır. Bu da barınaklarda popülasyonun artmasına neden olacaktır” denildi. Yönetmelikte belediyelere daha fazla sorumluluk verilmesine karşı maddi imkân verilmediğine dikkat çekildi.