Katliam yasasına 'Evet' diyen AKP'li Zehranur Aydemir'in 'gerekçesi' tepki çekti: 'Zehra Hanım keşke tedavi olsaydınız...'

Yayınlanma: 30.07.2024 - 13:09

Güncelleme: 30.07.2024 - 13:10

Kamuoyunda 'ötanazi' tartışmalarıyla tepkilere neden olan 17 maddelik ‘160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', Genel Kurul'da iki gün boyunca 28 saat süren görüşmelerin ardından AKP ve MHP oylarıyla yasalaştı.

Teklif, 224 'Hayır' oyuna karşılık 275 'Evet' oyuyla sabaha karşı kabul edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sokakta yaşayan köpeklerin katledilmesini öngören teklifin yasalaşmasının ardından çok sayıda yurttaş sosyal medyadan tepki gösterdi.

'#YasayıGeriÇek, #KatliamYasasınıTanımıyoruz' etiketleri altında binlerce mesaj paylaşıldı.

Yurttaşlar, "Bu katliam yasasına onay verenleri tarih asla affetmeyecektir!" diyerek tepkilerini dile getirdi.

AKP'Lİ ZEHRANUR AYDEMİR'İN 'GEREKÇESİ' GÜNDEM OLDU

Tepkilerin yanısı sıra; katliama 'Evet' diyen vekiller de sosyal medyadan verdikleri oyu paylaşıp mesajlar paylaştı.

Bu isimlerden biri olan AKP'li Zehranur Aydemir'in ifadeleri ise tepki çekti.

"KÖTÜ ANILARIM VAR..."

X hesabından 'Evet' oyunu paylaşan Aydemir, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara’da büyüyen biri olarak benim de sokak köpekleriyle ilgili kötü hatıralarım var.

Sokakta oyun oynamaktan korkardım.

Liseye başlayana kadar okula ailem bırakırdı, tek başıma gidemezdim.

Ailemin en büyük korkusu köpeklerden kaçarken araçlara dikkat etmeyişimdi.

İtiraf edelim ki hepimizin benim gibi hikayeleri var.

Bugün sayıları daha da artan sahipsiz köpekler nedeniyle birçok çocuk, benim yaşadığım bu korkuyu yaşıyor.

Birçok aile aynı endişeleri taşıyor.

Artık daha fazla kardeşimizin hayatlarını etkileyecek travmalara maruz kalmaması için,

Büyüklerimizin evlerine hapsolmaması için,

Sokaklarımızın huzura ve güvene kavuşması için,

Milletimizin genel bir talebi olan sahipsiz sokak köpekleri sorununu ortadan kaldırmak için,

EVET dedik.

Çok şükür ki Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz her türlü engelleme girişimine rağmen Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı.

Her ne kadar birileri millete dirense de biz hakimiyetin millete ait olduğunu bir kez daha gösterdik.

Kardeşlerimize, büyüklerimize, çok sevdiğimiz milletimize, hepimize hayırlı olsun."

Ankara’da büyüyen biri olarak benim de sokak köpekleriyle ilgili kötü hatıralarım var.

Sokakta oyun oynamaktan korkardım.

Liseye başlayana kadar okula ailem bırakırdı, tek başıma gidemezdim.

Ailemin en büyük korkusu köpeklerden kaçarken araçlara dikkat etmeyişimdi.



İtiraf edelim… pic.twitter.com/Pi2osOMq8L — Zehranur Aydemir (@ZehraNurAydemr) July 30, 2024

"ZEHRA HANIM KEŞKE TEDAVİ OLSAYDINIZ"

AKP'li Zehranur Aydemir'in söz konusu paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Aydemir'e yanıt veren çok sayıda kullanıcı, "Keşke tedavi olsaydınız" yorumlarını yaptı.

İşte Zehranur Aydemir'e gelen tepkilerden bazıları...