Kavgaya dönüşen 'Can Atalay' oturumu: O anlar Meclis tutanaklarında

Yayınlanma: 16.08.2024 - 18:13

Güncelleme: 16.08.2024 - 18:13

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gezi Parkı davasından hapis yatan ve milletvekilliği düşürülen Türkiye İşçi Partili Can Atalay için toplandı.

Meclis'teki özel oturumda TİP'li Ahmet Şık kürsüde konuşma yaptığı sırada AKP'li Alpay Özalan tarafından saldırıya uğradı. Çıkan arbedede DEM Partili Gülüstan Koçyiğit ve CHP'li Onur Konuralp yaralandı.

TBMM'de yapılan Can Atalay oturumundaki kavga Meclis tutanaklarına bu şekilde yansıdı:

AHMET ŞIK (TİP-İstanbul) – Usul tartışması açıldı ama burada usulü konuşmaya hiç gerek yok çünkü anayasasızlığın hüküm sürdüğü, kanunsuzluğun teamül hâline geldiği bu ülkede size mevzuat anlatacak falan değilim. Din şarlatanlığınıza, göstermelik milliyetçiliğinize kanan, hırsızlığınızı, yolsuzluğunuzu, hukuksuzluğunuzu görmezden gelenleri…

(AKP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

HASAN ÇİLEZ (AKP-Amasya) – En büyük hırsız sizlersiniz!

AHMET ŞIK (Devamla) – …makbul vatandaş olarak gören sizlerden en çok duyduğumuz sözcükler ne biliyor musunuz?

BAŞKAN (AKP - Bekir Bozdağ) – Sayın Şık, lütfen temiz bir dille hitap edin.

AHMET ŞIK (Devamla) – “Vatan haini”, “bölücü”, “FETÖ’cü”, “katil”, “terörist…”

(AKP sıralarından gürültüler)

EJDER AÇIKKAPI (AKP-Elâzığ) – Alçak!

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri…Değerli milletvekilleri…

AHMET ŞIK (Devamla) – Sizden olmayan, suçlarınıza ortak olmayan herkese “terörist” dediğiniz için Can Atalay’a da “terörist” demeniz de hiç şaşırtıcı değil.

(AKP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Şık, lütfen temiz bir dille hitap edin.

AHMET ŞIK (Devamla) – Ama herkes bilsin, tüm yurttaşlar bilsin: Bu ülkenin en büyük terör örgütü, hanedanlık mafyasıyla devlete çöken işte bu sıralarda oturanlar, en büyük teröristler de buradakilerdir. Bunu herkes bilmeli! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – En büyük terörist sensin sen! Alçak herif!

BAŞKAN – Sayın Şık, lütfen temiz bir dil kullanın. Sayın Şık, lütfen hakaret eden bir dil kullanmayın, temiz bir dil kullanın.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Ahlaksız herif!

AHMET ŞIK (Devamla) – Hepinizin toplamının şu memlekete Can Atalay kadar hayrı dokunsa ömür boyu şükür namazı kılacak

insanlarsınız.

(AKP sıralarından gürültüler)

HASAN ÇİLEZ (Amasya) – Ahlaksız!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Ahlaksız herif!

SALİHA SERA KADIGİL (TİP- İstanbul) – Ahlaksız sensin!

AHMET ŞIK (Devamla) – Şimdi “utanmaz” dedim, kızdınız ya ben size anlatayım: Ahlaktan bahsedecek en son sizsiniz… Bak birazcık ahlaka sahip olsanız bu adam Meclisi yönetemez! Neden biliyor musunuz?

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – En büyük terörist sensin, sen.

BAŞKAN – Birleşime on beş dakika ara veriyorum.