İşte en net görüntüler: AKP'lilerden Alpay Özalan öncülüğünde Ahmet Şık'a linç girişimi

Yayınlanma: 16.08.2024 - 15:21

Güncelleme: 16.08.2024 - 15:54

AYM'nin tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

TİP'li İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sonrası Meclis'te kavga çıktı. Oturuma üç kez ara verildi.

Ahmet Şık'ın yeniden konuşmak üzere kürsüde sözü aldığı sırada başını Alpay Özalan'ın çektiği bir grup AKP'li milletvekili Şık'a saldırdı.

O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

İKİ VEKİL YARALANDI: YERDEKİ KAN İZLERİ TEMİZLENDİ

Ahmet Şık'a yumruk ve tekme darbelerinin ardından Meclis karıştı. Şık'ı darbelerden kurtarmak için kürsüye koşan CHP'li ve DEM Partili milletvekilleri de AKP'li milletvekillerinin saldırısının hedefi oldu.

AKP'lilerin saldırısında CHP'li Okan Konuralp ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit yaralandı.

Meclis Başkanlık Divanlığı önünde görülen kan lekeleri görevliler tarafından temizlendi. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, kavga sırasında çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.