TBMM'de Can Atalay özel oturumu karıştı: AKP'lilerden tekme tokat saldırı

Yayınlanma: 16.08.2024 - 14:08

Güncelleme: 16.08.2024 - 16:00

TBMM Genel Kurulu bugün saat 14.00'te AYM'nin tutuklu Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Oturum öncesi yoklamada AKP'li vekillerin sıraları boş kaldı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, (Bekir Bozdağ’a) “Siz daha önce bu divandaydınız ve sayın Şerafettin Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülme kararını da siz okudunuz. Bu anlamda bugün yeniden genel bir görüşme talebimiz var ve bu kararın yok hükmünde olduğunu söyleyen bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Tekrar bu divanda oturmanızı usule aykırı buluyoruz ve usul tartışması açmak istiyoruz.” dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sözü alarak kürsüye geldi. Şık, sözlerine 'Sizde hiç utanma yok' diyerek başladı. AKP sıralarından yükselen seslerle vekiller arasında tartışma çıktı. Birleşime 15 dakika ara verildi.

ARANIN ARDINDAN KAVGA

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın AKP'li milletvekillerine yönelik ifadelerinin ardından AKP'li Alpay Özalan, Şık'a yumruk attı.

İKİ VEKİL YARALANDI: YERLERDE KAN İZLERİ VAR

DEM Parti'li Gülistan Koçyiğit ve CHP'li Okan Konuralp yaralandı. Meclis Başkanlık Divanlığı önünde görülen kan lekeleri görevliler tarafından temizlendi. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, kavga sırasında çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

ÖZEL'DEN SALDIRIYA TEPKİ: KADINLARA VURUYORLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şık ve muhalefet vekillerine yönelik saldırıya ilişkin "Sözlerin havada uçuşacağı bir yerde yumruklar, tekmeler uçuşuyor. Yerlerde kan var. Gözümüzün önünde oldu, kadınlara vuruyorlar. Bu duruma şahit olduğum için inanılmaz derecede utanç içindeyim. Sayın Numan Kurtulmuş'u derhal, tüm siyasi partilerin genel başkanları ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Yaşanan durumun Meclis açısından taşınılabilecek bir yük olmaktan çıktığını kaydeden Özel, şunları kaydetti:

"Meclis İdari Amiri'nin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz. Olacak iş değil. Arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı, öyle gördük. Sayın Gülüstan Koçyiğit de kürsüye yapılan saldırıyı engellemeye çalışırken; maalesef."

OTURUMA YENİDEN ARA VERİLDİ

Vekiller arasında çıkan yumruklu kavganın ardından oturuma dördüncü kez ara verildi.