Kaymakamlardan muhtarlara seçim baskısı!

Yayınlanma: 24.05.2023 - 16:00

Güncelleme: 24.05.2023 - 16:01

Millet İttifakı İzmir İl Başkanları Tarihi Kemeraltı Çarşısı Abacıoğlu Hanı’nda basın mensupları ile bir araya geldi. Yapılan açıklamada başkanlar, vali ve kaymakamların özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yüksek oranda oy çıkan mahallelerin muhtarlarını arayarak baskı yaptığı yönünde bilgi aldıkları dile getirildi.

ASLANOĞLU: KAYMAKAMLAR BU ŞEKİLDE EMİRLER VEREMEZ

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, vali ve kaymakamlara seslenerek, “Narlıdere Kaymakamlığı, muhtarlara telefon açtırarak seçim günü okullara giremeyecekleri ya da gidemeyeceklerini söylüyorlar ve bunu yazılı olarak da göndereceklerini belirtiyorlar. Bugün muhtarlarla ve muhtar dernekleri başkanlarıyla bir araya geldik. Dernek başkanlarımız da buna benzer şeyler söyledi. Hiçbir kaymakam ya da vali anayasa dışında emir veremezler. Ayrıca muhtarlarımız vatandaşların oylarıyla seçilmişleridir, baskı altına alınamazlar. Seçim güvenliğini tehlikeye atmadıkları sürece okullara girip çıkabilirler. Kaymakamlara seslenmek istiyoruz. Muhtarlara baskı yapmaktan vazgeçin” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran ise, “Bu yaşananlar hükümetin kaybetme telaşının bir göstergesidir. Dolayısıyla hiçbir muhtarımız ve yöneticimiz asla tedirgin olmasınlar. Sağlıklı bir seçim olacaktır. Günün sonunda gülen milletimiz olacaktır” diye konuştu.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu da temiz bir seçim çağrısında bulunarak, ““Sadece muhtarlar özelinde değil Türkiye genelinde hiçbir şaibeye yol açamayan tertemiz bir seçim istiyoruz. Türkiye’nin kaderinin oylandığı bir seçim, bir nevi referandum olacak. Düzgün ve sağlıklı bir seçim için seçim öncesinde ve sonrasında milletimizin iradesinin sağlıklı bir şekilde tecelli etmesi için elimizden geleni yapacağız. Buradan yetkililerle sesleniyorum. Temiz bir seçim için hep birlikte çaba sarf edelim” dedi.

SİVASLI: MUHTARLAR YOL GÖSTERİYOR

Muhtarların kaygılarının olduğu belirten Gelecek Partisi İl Başkanı Onur Sivaslı, “Konumuz vatandaşın ve bizim gündemimiz sandık güvenliği. Bu konuda büyük bir tedirginlik var. Sabah da muhtarlarımızla bir araya geldik. Onların da kaygıları ve sorunları var. Vatandaşlarımız bazen oy kullanma konusunda sorun yaşıyor. Seçmen kağıdının kaybedilmesi gibi… Muhtarlarımız da okullarda durarak vatandaşlarımıza yaşadıkları sorunlarda yol gösteriyorlar. Ama engellendiklerini gördük. Biz de bu konuda bir farkındalık yaratmak için bir araya geldik” dedi.

FARALYALI: 1 OY 1 OYDUR

İzmirlileri sandığa davet eden Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Serdar Faralyalı da “3 gün sonra çok kritik bir seçim yapılacak. 1.turda rakibimizin gerisinde kaldık. Günlerdir çalışıyoruz. Aradaki oy farkını nasıl kapatırız ve seçimi nasıl kazanırız. Başkanlarımızla sahada çalışıyoruz. En büyük ümidimiz seçmenin istediği değişim. İzmirli seçmenlerimizden isteklerimiz var. Birincisi… Oy kullananlar sizin arkadaşlarınız, komşularınız. Onlara sizler ulaşabilirsiniz, konuşabilirsiniz, 1 oy 1 oydur. İkincisi de sandık güvenliği. Sandıklar kapandıktan sonra oyların sayılması sürecinde gönüllü olarak müşahitlik edelim. Bu şekilde aklında bazı planlar olanların planları boşa çıksın” şeklinde konuştu.

PAMUKÇU: SANDIKLARA GİDİN

Son olarak açıklamalarda bulunan DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Egemen Pamukçu ise şu ifadeleri kullandı:

“Bugün muhtarlarımıza seçimlere gitmesinler diye engel konulmaya çalışıyor. Bizim bütün mücadelemiz bu hukuksuzluğu artık son bulmasıdır. Bütün çalışmalarımız Türkiye’nin 29 Mayıs’ta yeni bir sabaha uyanmaktır. Bugün Kemeraltı’ndayız. Vatandaşlarımıza korkmuyoruz mesajı vermek için geldik. Yan yana yürüyoruz. Pazar günü de Millet İttifakı’nın paydaşları olarak sahada olacağız. Tüm İzmirli vatandaşlarımızdan da talebimiz saat 5’ten sonra oy attığınız sandıklara giderek lütfen siz de gözlemleyin. Bu, her Türk vatandaşının anayasal hakkıdır buna hiçbir kaymakam engel olamaz. Biz hep beraber güçlüyüz. İzmir bizimle olursa daha da güçlü olacağız”