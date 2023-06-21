Kayseri'de uyuşturucuya 18 gözaltı
Kayseri'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.T., Ü.M., A.D., S.C., G.D., O.P., M.Ö., N.Ü., A.E., M.B., H.D., Y.K., Ö.K., S.T., N.T., R.U., İ.E. ve M.K. yakalanarak, gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda ise 72,20 gram metamfetamin, 3 adet tüfek, 2 adet hassas terazi ve 76 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
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