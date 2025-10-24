Kayyum Gürsel Tekin'den 'mutlak butlan davası' yorumu: 'Bu bizimle ilgili bir durum değil, ilgilenmiyorum...'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal edilmesi talebiyle açılan dava reddedildi.

Mahkeme, davayı aktif husumet yokluğu ve konusuz kaldığı gerekçesiyle reddetti.

'GÖREVİME DEVAM EDİYORUM, İLGİLENMİYORUM'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugünkü davanın ardından konuştu.

Ankara’daki kararın ardından Yeniçağ’a konuşan Tekin, davaya ilişkin yorum yapmayacağını belirterek, “Ankara ile ilgili bir yorum yapacak durumda değilim. Çünkü bizimle ilgili bir durum değil. Burada görevime devam ediyorum, ilgilenmiyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, davanın İstanbul’daki süreç üzerindeki olası etkilerine ilişkin açıklama yapan YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, İstanbul’daki davanın istinaf aşamasına taşındığını ve dosyanın yeniden Ankara’ya döneceğini söyledi.

Eminağaoğlu, Ankara’daki ret kararının İstanbul’daki davaya emsal teşkil edeceğini belirterek, “Ankara’da verilen karar bir kanıt olacak” dedi.