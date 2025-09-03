'Kayyum' Gürsel Tekin'in 4 ay önceki sözleri gündemde: 'Hakiki hiçbir CHP’li kayyumu kabul etmez, Kemal Bey de etmez!'

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi.

İstanbul İl Başkanlığı'na 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin getirildi.

ÖZEL, TEKİN'İN İHRAÇ EDİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Tekin, dün yaptığı açıklamada CHP'den istifa etmediğini "üyeliğini kalbine gömdüğünü" söylerken, görevi kabul edeceğini ve "CHP'de ev sahibi olduğunu" ifade etti.

Öte yandan Özel, Tekin'in ihraç edildiğini duyurdu.

Tartışma yaratan kararın ardından Tekin'in T24'te Cansu Çamlıbel'e verdiği söyleşideki sözleri yeniden gündeme geldi.

'KAYYUM' SORUSUNA 4 AY ÖNCE BÖYLE YANIT VERMİŞ

CHP kurultayı davasının gündemde olduğu ve "mutlak butlan" ihtimalinin tartışıldığı mayıs ayında Tekin, Çamlıbel'in "Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışarıdan manipüle edilmeye çalıştığı bir süreçte, Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin kurultay iptal edilsin diye hükümet cenahıyla görüştüğüne dönük iddialar sizin kulağınıza gelmiyor mu? İsimler, mekanlar, pazarlıkların içeriğine kadar çok şey kulislerde açık açık konuşuluyor. Kemal Bey kayyum yerine kendisinin partinin başına atanmasını kabul eder mi mesela?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Bu bilgilerin hiçbirisi doğru değil. Hakiki hiçbir CHP'linin kayyumu kabul etmesi mümkün olabilir mi? Hele Kemal Bey hiç kabul etmez bunu, mümkün değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir durum var; Genel Merkez’de çok arkadaşımızı ötelediler. Mesela 90'lı 80'li yıllarda çata çat yarışlar olur, o yarışlardan sonra kaybeden taraf hep duygusal bir yıkım yaşadığı için kazananlar onu kucaklardı. Bir dostluk olur, bir arkadaşlık olurdu, 10 gün sonra yarışanların arasında bir husumet kalmazdı. Ama şimdi bu durumlar kalıcı bir şey haline geldi."