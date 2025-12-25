Çağlayan'da geniş güvenlik önlemi... Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi başladı!

Video ve Fotoğraflar: İrem Karataş-Batuhan Serim

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün yeniden gözaltına alınan ve geceyi İl Jandarma Komutanlığı’nda geçiren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, sabah saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi’ne getirilen Saran'ın ifade işlemleri başladı.

ADLİYEDE 'SARAN' TEDBİRİ

Saran’ın Sarıyer’deki İl Jandarma Komutanlığı’ndan Çağlayan’a sevki öncesi, adliye önünde sabah erken saatlerden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi ve TOMA, adliye önünde demir bariyerlerle çevrili bölümde hazır bulunuyor.

TARAFTARLAR ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI!

Sadettin Saran’a destek için sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi önünde toplanan taraftarların bekleyişi sürüyor.

“Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran” tezahüratı eşliğinde gözaltı kararının protesto edildiği adliyede, yoğun güvenlik önlemleri de devam ediyor.

FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU DA ADLİYE!

Öte yandan Saran'a destek için adliyeye gelen Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, taraftarların yanına gelerek açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar da, adliyeye geldi.

NE OLMUŞTU?

Saadettin Saran “uyuşturucu” soruşturması kapsamında ilk olarak 20 Aralık’ta “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla savcılıkta ifade verdi. Daha sonra Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği veren Saran, tekrar savcılıkta ifade verdi ve yurt dışına çıkış şeklinde adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Dün sabah saatlerinde ise Saran’ın Adli Tıp Kurumu’nda yapılan test sonucu savcılığa gönderildi; idrar, kan ve tırnak örnekleri negatif çıkarken saç örneğinde kokain tespit edildi.

Sonuca itiraz eden ve “Hayatım boyunca kullanmadım” diyen Saran, özel bir laboratuvara giderek ikinci kez test verdi.

Akşam saatlerinde açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saran’ın elde edilen ek deliller nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.”