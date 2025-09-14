Kayyum Gürsel Tekin, Özel'i hedef aldı: 'Hakkımı hepsine haram ediyorum'

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gürsel Tekin, "Bizim suskunluğumuz korkaklığımız değildir. Bizim suskunluğumuz CHP'nin kurumsal kimliğini muhafaza ettiğimizdir. Son uyarım olsun. Sayın Genel Başkan'dan ricam, hukuksal olarak bir görevimiz var. Kısa süre içerisinde görevimizi arkadaşlarımızla yapıp gitmek istiyoruz" dedi.

"BEN, SAYIN ÖZGÜR ÖZEL'İN AĞABEYİYİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar, biz gidince kıyıdan kıydan geliyorlar. Binaya polisle geliyorlar, biz gidince kaçıyorlar" sözleri sorulan Tekin, "Sayın Özgür Özel'e yakıştırmadım. Ben, sayın Özgür Özel'in ağabeyiyim, yol arkadaşıyım. O cümlesi kendisine hiç yakışmamıştır. Bir yere de kaçmam. Biz korkularımızı bıraktık. Görevimizi yapacağız, kusursuz bir ev sahipliği yapmak istedik. Canı sağolsun" yanıtını verdi.

15 Eylül'deki kurultay iptal davası ile ilgili görüşü sorulan Tekin, "Hiç beni ilgilendirmiyor. Ankara'da inşallah partimizin lehine bir karar çıksın" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMI HEPSİNE HARAM EDİYORUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den randevu talebinde bulunup bulunmayacağı sorulan Tekin, "Dünkü laftan sonra olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız. Kimi yuhalattınız? Partinin tertemiz insanlarını, beni ve arkadaşlarımı. Ayıptır, günahtır" dedi.

Tekin, "İşte sizin bu kafalarınız yüzünden AK Parti iktidardır. Bu faşist kafalardan dolayı. Vazgeçin bundan. Kimsiniz siz? Sabrımızla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, dün eski İstanbul İl Binası olan Genel Başkanlık Çalışma Ofisi'nde açıklamalarda bulunmuş ve Gürsel Tekin'e tepki göstermişti. Özel, şunları söylemişti:

"Binanın statüsüyle ilgili Türkiye'nin demokrasi ve bürokrasi tarihinin en açıklanamaz tutumu sürüyor. Partimizi defalarca reddedilmiş bir tedbir kararını aldıranlar buraya kayyum atadılar. O kayyum toplumdan ve partiden büyük tepki aldı. Başta polisle girmem dediği yere polisin biber gazıyla copuyla bu binayı akıllarında yere geçirdiler. Siyasi partilerde tüzel kişilik Genel Merkez'in. Biz burayı genel başkan çalışma ofisi olarak belirledik ve adresi bildirdik ama İçişleri Bakanlığı, Valiliğe verdiği talimatla buranın adresini girdirmiyor. Adresi değiştirmek benim bileceğim iş. Ali Yerlikaya'ya şunu soruyorum: Burası İl Başkanlığı ise neden vatandaş gelip burada siyasi faaliyetlere katılamıyor. Eğer bu bina İstanbul İl Başkanlığı ise neden erişime kapalı, değilse burada sizin ne işiniz var? Polisin, kayyumun verdiği 30 meczubun ne işi var?

Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar, biz gidince kıyıdan kıydan geliyorlar. Binaya polisle geliyorlar, biz gidince kaçıyorlar. Ak Parti İstanbul'da bizle baş edemiyor, siyasetimizi böyle engelliyorlar."