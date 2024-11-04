'Kayyum' protestolarını görüntüleyen gazete ofisine polis baskını: Muhabir gözaltına alındı
Batman Belediyesine kayyum atanmasıının ardından çıkan olayları görüntülemek isteyen yerel gazete, polis ekipleri tarafından basıldı. Gazetenin muhabiri, polis tarafından gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı kararıyla DEM Partili Batman Belediyesine kayyum atanması kararı kentte protesto edildi.
Sabah saatlerinde belediye binasını güvenlik kordonuna alan polis, Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük ve belediye personelinin binaya girişini engelledi. Bunun üzerine toplanan partililer, belediye binası önünde sloganlar atarak kayyum kararını protesto etti.
Protesto sırasında güvenlik güçleri ve grup arasında arbede çıktı. Güvenlik güçleri, protestoculara müdahale ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Çıkan olaylar sonucu 11 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan polis, belediye binası karşısında bulunan yerel Batman Sonsöz Gazetesi'ni de hedef aldı. Kayyum kararı sonrası yaşananları görüntüleyen gazetenin bürosu, polis tarafından basıldı.
Ekibin görüntü almasını engellemeye çalışan polis ekipleri, gazetenin muhabiri de gözaltına aldı. O anlar ofisteki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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